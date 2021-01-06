MasterChef şeflerinden bomba Acun Ilıcalı ve Serhat Doğramacı itirafları!
MasterChef Türkiye jürileri, Candaş Tolga Işık'ın programına katıldı. MasterChef'in birincisi Serhat Doğramacı ve Acun Ilıcalı itirafları dikkat çekti.
MasterChef jürileri Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Şeflerin Acun Ilıcalı ve Serhat Doğramacı hakkındaki sözleri ise çok konuşuldu.
Candaş Tolga Işık, Çok yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacakmış. Ben gazeteciyim ben söyleyebilirim. Değilse Acun Bey yalanlar. Varsa da nerede açacağını anlatır" deyince şefler tek tek yorumlarını yaptı.
Danilo Zanna, "Bana sorarsan ihtiyacı var ağabey" yanıtını verdi.
Somer Şef ise "Onu Acun Bey anlatsın. Kısmet" diyerek topu Acun Ilıcalı'ya attı.