MasterChef şeflerinden bomba Acun Ilıcalı ve Serhat Doğramacı itirafları!

Candaş Tolga Işık, Çok yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre Acun Ilıcalı MasterChef restoranı açacakmış. Ben gazeteciyim ben söyleyebilirim. Değilse Acun Bey yalanlar. Varsa da nerede açacağını anlatır" deyince şefler tek tek yorumlarını yaptı.