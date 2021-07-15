Masterchef şaşırttı! Sen Çal Kapımı Cam Tavanlar'a reyting şoku: Zirve bakın kimin

Leyla nihayet Cem’e olan aşkını itiraf ediyor ve açık teklif yapıyor. Bu bölüm aşkta yeni bir perde açılıyor. Leyla nihayet Cem’e olan aşkını itiraf ediyor ve açık teklif yaptığı Cam Tavanlar dibe çakıldı.



İşte çarşamba günü reytingleri...