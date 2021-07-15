Masterchef şaşırttı! Sen Çal Kapımı Cam Tavanlar'a reyting şoku: Zirve bakın kimin
14 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar'ı hüsrana uğrattı. Masterchef Türkiye ise herkesi şaşırttı.
Eda, Serkan ve Kiraz belli bir süre için aynı çatı altında yaşamaya başlamıştır. Ancak Serkan bunu sürekli hale getirmek için elinden geleni yaptığı Sen Çal Kapımı reytinglerde zirveyi kaptırdı.
Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu MasterChef Türkiye reytinglerde herkesi şaşırttı.
Leyla nihayet Cem’e olan aşkını itiraf ediyor ve açık teklif yapıyor. Bu bölüm aşkta yeni bir perde açılıyor. Leyla nihayet Cem’e olan aşkını itiraf ediyor ve açık teklif yaptığı Cam Tavanlar dibe çakıldı.
İşte çarşamba günü reytingleri...
10 - Cam Tavanlar (Show TV)