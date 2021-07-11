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Masterchef şaşırttı Şef Akademi Kim Milyoner Olmak İster'e reyting şoku zirve bakın kimin oldu

Masterchef şaşırttı Şef Akademi Kim Milyoner Olmak İster'e reyting şoku zirve bakın kimin oldu

10 Temmuz 2021'in reyting sonuçlarında Masterchef Türkiye, Şef Akademi ve Kim Milyoner Olmak İster herkesi şaşırttı.

Masterchef şaşırttı Şef Akademi Kim Milyoner Olmak İster'e reyting şoku zirve bakın kimin oldu

Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay'ın jüri koltuğunda oturduğu, sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği Fox TV'nin yeni programı Şef Akademi reytinglerde ilk 10'a giremedi. 

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Masterchef şaşırttı Şef Akademi Kim Milyoner Olmak İster'e reyting şoku zirve bakın kimin oldu

'MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu devam ederken dün akşam renkli ve duygusal anlar yaşandı. Sevilen program reytinglerde herkesi şaşırttı. 

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Masterchef şaşırttı Şef Akademi Kim Milyoner Olmak İster'e reyting şoku zirve bakın kimin oldu

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanlı anların yaşandığı program reytinglerde zirveyi kaptırdı. 

İşte cumartesi günü reytingleri...

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Masterchef şaşırttı Şef Akademi Kim Milyoner Olmak İster'e reyting şoku zirve bakın kimin oldu

10 - Aşk Mantık İntikam (Fox TV)

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