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Masterchef şaşırttı Milyoner Star Market Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Masterchef şaşırttı Milyoner Star Market Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

28 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Güldür Güldür Show, Star Market ve Kim Milyoner Olmak İster'i hüsrana uğrattı. Masterchef reytinglerde şaşırttı.

Masterchef şaşırttı Milyoner Star Market Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Ufuk Özkan’ın sunumuyla yayınlanan Star Market'te bu hafta ‘Safiye Soyman-Faik Öztürk’ ikilisi, ‘Rumeli Orhan ve Kemal Kardeşler’ ve ‘Babuş’ lakabıyla sevilen Ardahan Uzkanbaş partnerleriyle birlikte yarıştı. Reytinglerde Star Market ilk 10'a giremedi. 

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Masterchef şaşırttı Milyoner Star Market Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytinglerde zirve yarışında umduğu sonucu bulamadı. 

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Masterchef şaşırttı Milyoner Star Market Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde hüsrana uğradı.

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Masterchef şaşırttı Milyoner Star Market Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde şaşırttı.

İşte cumartesi günü reytingleri...

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