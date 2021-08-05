Masterchef şaşırttı Milyoner Dünya Hali Sen Çal Kapımı Cam Tavanlar'a reyting şoku zirve kimin?
4 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Cam Tavanlar, Dünya Hali, Kim Milyoner Olmak İster, Sen Çal Kapımı'yı hüsran uğrattı. Masterchef Türkiye ise reytinglerde şaşırttı.
Serkan Eda'ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Şirkette ve ailede herkesin öğrenmesiyle işler karıştığı Sen Çal Kapımı reyting yarışında zirveye yerleşemedi.
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, kolaj bölümüyle reytinglerde dibe çakıldı.
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Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde şaşırttı.
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Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş'in başrollerinde yer aldığı TRT'nin yeni dizisi Dünya Hali reytinglerde ilk 10'a giremedi.
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