Masterchef şaşırttı İbo Show Baş Belası hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Şebeke'nin peşine düşeceğinden emin olan Mehmet Amir, bu endişesini İpek'le paylaşır. Uyarılara aldırmayan Şahin ise 'Şebeke'yi ortaya çıkarmak için bir plan yapar ve bu planını uygulamaya koyduğu Baş Belası reytinglerde umduğu sonucu ya