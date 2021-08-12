Masterchef şaşırttı! Dünya Hali Sen Çal Kapımı'ya reyting şoku zirve bakın kimin
11 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Dünya Hali ve Sen Çal Kapımı hüsrana uğrattı. Masterchef ise reytinglerde şaşırttı.
Serkan ve Eda sonunda evlenmiştir. Mutluluk artık çok yakınlarındadır ancak Serkan henüz farkında olmasa da şirketteki kötü gidişat hayatlarına bomba gibi düşeceği Sen Çal Kapımı reyting yarışında zirveye yerleşemedi.
Sinan, Kıvılcım'a yaklaşmak için etrafındakilerin tavsiyelerini dinler ve Kıvılcım'ı sonsuza kadar kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı Dünya Hali'nin son bölümüyle reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde şaşırttı.
İşte çarşamba günü reytingleri...
10 - Ana Haber (Kanal D)