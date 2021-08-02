Masterchef şaşırttı! Dünya Hali Sen Çal Kapımı'ya reyting şoku zirve bakın kimin
1 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Dünya Hali ve Sen Çal Kapımı'yı hüsrana uğrattı. Masterchef reytinglerde şaşırttı.
Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıdığı Dünya Hali reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde şaşırttı.
Melo ile konuşan Serkan'ın Eda'ya evlenme teklifi etmek istediğini söylemesi hem yakın çevresini hem de izleyicileri bir hayli heyecanlandırdığı Sen Çal Kapımı reytinglerde ilk 10'a giremedi.
10 - Öldür Beni Sevgilim (Star TV)