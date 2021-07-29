Masterchef şaşırttı Cam Tavanlar Dünya Hali Sen Çal Kapımı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıdığı Dünya Hali reytinglerde ilk bölümüyle ilk 10'a girdi.