Masterchef şaşırttı Cam Tavanlar Dünya Hali Sen Çal Kapımı'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin
28 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Cam Tavanlar Dünya Hali Sen Çal Kapımı'yı hüsrana uğrattı. Masterchef Türkiye ise şaşırttı.
Cem'in Asude adına basın açıklaması yaptığı tanıtımda Leyla hakkında söylediği sözler şaşkınlık yaratıyor. Leyla büyük bir hayal kırıklığı yaşarken bu durum ikilinin arasında büyük bir soruna yol açıyor. Lujuria ekibinin şarkı söylediği anlar ise dikkat çektiği Cam Tavanlar reytingde ilk 10'a giremedi.
Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başladığı Sen Çal Kapımı reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıdığı Dünya Hali reytinglerde ilk bölümüyle ilk 10'a girdi.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde şaşırttı.
İşte çarşamba günü reytingleri...