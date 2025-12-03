MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın dükkanı kurşun yağmuruna tutuldu!
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın Beylikdüzü'nde ve 3 gün önce açtığı hamburgerci, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Serhat Doğramacı'nın kurşunlanan dükkanının hemen yanında bulunan ve ortaklarına ait olduğu ortaya çıkan kahveci de kurşunlardan nasibini aldı. Saldırıdan önce iş yeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef'te şampiyon olan Serhat Doğramacı 3 gün önce İstanbul Beylikdüzü'nde bir hamburgerci dükkanı açtı. MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait olan hamburgerci, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.
3 GÜN ÖNCE AÇILMIŞTI
Hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu.
HARAÇ İDDİASI
Geçtiğimiz günlerde yurtdışından bir telefon alan iş yeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.
Gece saatlerinde yaşanan bu olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.