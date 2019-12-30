MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık elemelerde şefleri bakın nasıl çileden çıkarmış

Eleme turunda yaptığı balık tabağına yapılan yorumların arasına girip kendini sert bir şekilde savunan Cemre'nin, keskin cevapları ve mimikleri gerginlik yarattı. Somer Şef'ten "evet" aldı ama Somer Şef bu kadar iddialı olmasına rağmen basit bir şey yaptığını eleştirmeden de geçemedi.