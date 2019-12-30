MasterChef şampiyonu Cemre Uyanık elemelerde şefleri bakın nasıl çileden çıkarmış
MasterChef Türkiye'nin dün akşam final bölümü yayımlandı. Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy'u solladı ve MasterChef şampiyonu oldu. Uyanık'ın elemeler esnasında şeflere yaptıkları ise sosyal medyada çok konuşuldu.
TV8 ekranlarında yayımlanan MasterChef Türkiye, dün akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Finalde Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy şampiyonluk için yarıştı. MasterChef Türkiye 2019 şampiyonu ise Cemre Uyanık oldu. Alican Sabunsoy'u sollayarak büyük ödülü kazanan Uyanık ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.
Alican Sabunsoy'u 8 puanla sollayarak birinciliği elde eden Cemre Uyanık'ın ise yarışmanın başındaki elemelerde özgüveni, rahat tavırları ve cevaplarıyla MasterChef jürilerini çileden çıkarması sosyal medyada olay oldu.
Eleme turunda yaptığı balık tabağına yapılan yorumların arasına girip kendini sert bir şekilde savunan Cemre'nin, keskin cevapları ve mimikleri gerginlik yarattı. Somer Şef'ten "evet" aldı ama Somer Şef bu kadar iddialı olmasına rağmen basit bir şey yaptığını eleştirmeden de geçemedi.
Şef Danilo ise yaptığı Cemre'nin balık yemeğinin, sos kıvamı ve lezzetinin oturmadığını, kararsız olduğunu söyledi ve "Hayır" cevabını verdi.