MasterChef şampiyonlarında gerilim Cemre Uyanık'ın Serhat Doğramacı hamlesi olay
MasterChef Türkiye'nin iki şampiyonu birbirine girdi. Cemre Uyanık, Serhat Doğramacı'yı fotoğrafta kesti öyle paylaştı. Tepki gelince de lafını esirgemedi.
MasterChef Türkiye yarışmasının bazı yarışmacıları, geçtiğimiz haftalarda Survivor'ın çekildiği Dominik'e gittiler. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında ödül yemeği olarak MasterChef yarışmacıları, Survivor'ın kazananlarına yemek hazırladı.
MasterChef'in iki şampiyonu da Survivor'a giden isimlerdendi, Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı... Dominik'te eğlenceli zamanlar geçiren MasterChef tayfasından 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, her beraber çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı.
Fakat Uyanık, bu fotoğrafı paylaşırken MasterChef Türkiye'nin 2020 yarışmacılarını kesti ve öyle paylaştı. Cemre Uyanık'ın bu hamlesini gören Serhat Doğramacı ise tepkisiz kalmadı.
MasterChef Türkiye'nin 2020 şampiyonu Serhat, aynı fotoğrafı kesilmemiş haliyle paylaştı. Herkesi etiketledi tek bir ismi atladı, Cemre Uyanık... Serhat, fotoğrafta Cemre'nin ismini etiketlemedi.