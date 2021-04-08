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MasterChef şampiyonlarında gerilim Cemre Uyanık'ın Serhat Doğramacı hamlesi olay

MasterChef şampiyonlarında gerilim Cemre Uyanık'ın Serhat Doğramacı hamlesi olay

MasterChef Türkiye'nin iki şampiyonu birbirine girdi. Cemre Uyanık, Serhat Doğramacı'yı fotoğrafta kesti öyle paylaştı. Tepki gelince de lafını esirgemedi.

MasterChef şampiyonlarında gerilim Cemre Uyanık'ın Serhat Doğramacı hamlesi olay

MasterChef Türkiye yarışmasının bazı yarışmacıları, geçtiğimiz haftalarda Survivor'ın çekildiği Dominik'e gittiler. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasında ödül yemeği olarak MasterChef yarışmacıları, Survivor'ın kazananlarına yemek hazırladı.

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MasterChef şampiyonlarında gerilim Cemre Uyanık'ın Serhat Doğramacı hamlesi olay

MasterChef'in iki şampiyonu da Survivor'a giden isimlerdendi, Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı... Dominik'te eğlenceli zamanlar geçiren MasterChef tayfasından 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, her beraber çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı.

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MasterChef şampiyonlarında gerilim Cemre Uyanık'ın Serhat Doğramacı hamlesi olay

Fakat Uyanık, bu fotoğrafı paylaşırken MasterChef Türkiye'nin 2020 yarışmacılarını kesti ve öyle paylaştı. Cemre Uyanık'ın bu hamlesini gören Serhat Doğramacı ise tepkisiz kalmadı.

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MasterChef şampiyonlarında gerilim Cemre Uyanık'ın Serhat Doğramacı hamlesi olay

MasterChef Türkiye'nin 2020 şampiyonu Serhat, aynı fotoğrafı kesilmemiş haliyle paylaştı. Herkesi etiketledi tek bir ismi atladı, Cemre Uyanık...  Serhat, fotoğrafta Cemre'nin ismini etiketlemedi.

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