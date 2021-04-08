MasterChef şampiyonlarında gerilim Cemre Uyanık'ın Serhat Doğramacı hamlesi olay

MasterChef'in iki şampiyonu da Survivor'a giden isimlerdendi, Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı... Dominik'te eğlenceli zamanlar geçiren MasterChef tayfasından 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, her beraber çekilmiş bir fotoğraflarını paylaştı.