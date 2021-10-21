Masterchef Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Davut, devletin silahlarını çalan Kasapoğlu için çalıştığından asılarak idam edilmek üzere darağacına çıkarılır ama hiç ummadığı biri son anda yardımına yetişerek onu ipten alacaktır. Ölen madencilerin eşleri madende çalışmayı kabul eder. Gülfem şimdi babasına verdiği sözü tutmak ve Ali Gelik’le evlenmek zorunda olduğu Kanunsuz Topraklar hüsrana uğradı.