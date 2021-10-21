Masterchef Sadakatsiz Kanunsuz Topraklar Esra Erol Müge Anlı'ya fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
20 Ekim 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Kanunsuz Topraklar, Esra Erol, Müge Anlı ve Sadakatsiz'i hüsrana uğrattı.
Davut, devletin silahlarını çalan Kasapoğlu için çalıştığından asılarak idam edilmek üzere darağacına çıkarılır ama hiç ummadığı biri son anda yardımına yetişerek onu ipten alacaktır. Ölen madencilerin eşleri madende çalışmayı kabul eder. Gülfem şimdi babasına verdiği sözü tutmak ve Ali Gelik’le evlenmek zorunda olduğu Kanunsuz Topraklar hüsrana uğradı.
İstanbul'da oturan iki çocuk babası Mehmet Duman, Esra Erol'un programına katıldı. Talihsiz adam, 17 yıllık eşi Hamide Duman'ın, yufkacı Muammer Ay'a kaçtığını anlattığı Esra Erol zirve yarışında umduğu bulamadı.
MasterChef'te iki taraf yarışmacıları da ikinci takım oyununa çıktı. Salı akşamı mavi takımdan iki isim eleme potasına gitmişti. İkinci takım oyununun kazananı ise yine kırmızı olduğu Masterchef reytingde dibe çakıldı.
Müge Anlı, Manisa'dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki Mehmet Karahan dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere imza attı. Reyting yarışından kopan program hüsrana uğradı.