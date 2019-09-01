Masterchef Rıfat Yurttaş kimdir kaç yaşında evli mi yüzük detayı ilginç

Masterchef Türkiye, TV ekranlarında yepyeni bölümleri ve birbirinden iddialı 14 yarışmacısı ile hızlı başladı. Başarılı 3 jüri tarafından seçilen yarışmacılardan biri de ilginç tarzı ile dikkat çeken Rıfat Yurttaş oldu. Peki Rıfat Yurttaş kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Rıfat Yurttaş evli mi?