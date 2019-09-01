Masterchef Rıfat Yurttaş kimdir kaç yaşında evli mi yüzük detayı ilginç
Masterchef Türkiye TV8 ekranlarında heyecan dolu bölümleri ve ilginç 14 yarışmacısı bile başladı. 14 yarışmacından biri de Rıfat Yurttaş oldu. İlginç giyim tarzı ve iddialı yemekleri ile dikkat çeken Rıfat Yurttaş kimdir, kaç yaşında aslen nereli ve Rıfar Yurttaş evli mi sol parmağındaki yüzük evlilik yüzüğü mü?
Masterchef Türkiye, TV ekranlarında yepyeni bölümleri ve birbirinden iddialı 14 yarışmacısı ile hızlı başladı. Başarılı 3 jüri tarafından seçilen yarışmacılardan biri de ilginç tarzı ile dikkat çeken Rıfat Yurttaş oldu. Peki Rıfat Yurttaş kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Rıfat Yurttaş evli mi?
Masterchef Türkiye'nin daha ilk bölümden en çok konuşulan isimlerinden biri Rıfat Yurttaş oldu. 3 juriden de geçer not alan Rıfat Yurttaş Türk damak tadının bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak konusunda iddialı olduğunu açıkladı.
Renkli, farklı ve sıradışı giyim tarzı ile Masterchef yarışmacıları arasından sıyrılan Rıfat Yurttaş 27 yaşında.
Eğitmen ve aynı zamanda aşçı olan Rıfat Yurttaş, Türk kültürünün en önemli kollarından birinin Türk mutfağı ve yemeklerinin olduğunu belirtiyor.