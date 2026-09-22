MasterChef programıyla tanınmıştı! Eray Aksungur siyasete girdi: İşte katıldığı parti

MASTERCHEF ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

MasterChef Türkiye ile tanınan Eray Aksungur, 25 yaşında ve Bolu Mengenlidir. Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nden mezun olan Aksungur, meslek hayatına farklı şehirlerdeki otellerde devam etti. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan genç şef, son olarak Bolu'daki bir otelde çalıştı.