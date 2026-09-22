MasterChef programıyla tanınmıştı! Eray Aksungur siyasete girdi: İşte katıldığı parti
MasterChef Türkiye programıyla adını geniş kitlelere duyuran Eray Aksungur siyasete adım attı.
Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te Türkiye'nin fenomen yarışmacılarından Eray Aksungur siyasete atıldı.
Aksungur, Anahtar Parti'ye katılırken parti rozetini Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu taktı.
BOLU'DA ESNAF ZİYARETİNDE KATILDI
Aksungur'un partiye katılımı, Ağıralioğlu'nun Bolu'daki esnaf ziyareti sırasında gerçekleşti. Ağıralioğlu, 20 Eylül'de Bolu'da esnaf ziyaretleri ve partisinin il başkanlığı açılışı kapsamında çeşitli programlara katılmıştı.
EMRE YALÇINKAYA DA EŞLİK ETTİ
Buluşmada daha önce Anahtar Parti'ye katılan işletmeci ve şef Emre Yalçınkaya da yer aldı. Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya, Nisan 2026'da Anahtar Parti'ye katılmış ve rozetini Yavuz Ağıralioğlu takmıştı.
Eray Aksungur'un rozetinin takıldığı sırada “Güzel günlerde anarız inşallah” ifadelerini kullandığı belirtildi.
''BAŞKANIMIZ ROZETİMİZİ TAKTI''
Eray Aksungur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Başkanımız rozetimizi taktı, Rabbim bu yolda beraber yürümeyi nasip etsin.'' notunu düştü.
MASTERCHEF ERAY AKSUNGUR KİMDİR?
MasterChef Türkiye ile tanınan Eray Aksungur, 25 yaşında ve Bolu Mengenlidir. Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nden mezun olan Aksungur, meslek hayatına farklı şehirlerdeki otellerde devam etti. İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapan genç şef, son olarak Bolu'daki bir otelde çalıştı.