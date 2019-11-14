Masterchef Mustafa Aydın kimdir instagramı kapattıran paylaşımları!
Masterchef Türkiye yarışmasının ilginç isimlerinden biri Mustafa Aydın instagram hesabını kapattı, akıllara olay olan cuma paylaşımı geldi. Peki Mustafa Aydın kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Yemek yarışmacı Masterchef Türkiye TV 8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Büyük finale adım adım yaklaşırken yarışmacılar da hünerlerini şeflere kanıtlamak için kıyasıya yarışıyor. Her hafta bir kişinin veda ettiği Masterchef, sosyal medyada da yakından takip ediliyor.
Yarışmanın ilgiyle takip edilen isimlerinden biri de umursamaz halleriyle tüm eleştrilere bile gülerek karşılık veren Mustafa Aydın. Zaman zaman şeflerle de tartışmaya giren ve stüdyoda gerginlik yaratan Mustafa 31 yaşında, Masterchef'e Üsküdar'dan katılıyor.
Özellikle yarışmanın son bölümlerinde takım arkadaşlarıyla sık sık polemik yaşayan Mustafa Aydın, küçüklüğünden beri mutfakla haşır neşir ve kendini yarışmanın iddialı isimleri arasında görüyor.
Yarışmadan sonra takipçi sayısını her geçen gün arttıran Mustafa Aydın'ın instagram paylaşımları da en az tavırları kadar dikkat çekici!