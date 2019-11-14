Masterchef Mustafa Aydın kimdir instagramı kapattıran paylaşımları!

Yemek yarışmacı Masterchef Türkiye TV 8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Büyük finale adım adım yaklaşırken yarışmacılar da hünerlerini şeflere kanıtlamak için kıyasıya yarışıyor. Her hafta bir kişinin veda ettiği Masterchef, sosyal medyada da yakından takip ediliyor.