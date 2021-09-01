MasterChef Murat Özdemir'den bir skandal daha! Polislere rüşvet teklif etti

Aralık 2018'de sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşan Murat Özdemir, tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Özdemir, yaşanan olayın ardından gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti. Dizinde çıkık, başında da doku zedelenmesi oluşan papağan ise hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.