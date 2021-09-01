MasterChef Murat Özdemir'den bir skandal daha! Polislere rüşvet teklif etti
TV8 MasterChef yarışmasının eski yarışmacılarından skandallarıyla gündeme gelen Murat Özdemir yine olay çıkardı papağını işkence ederek öldürmüştü şimdi de görev başındaki polis memurlarına rüşvet teklif ederek görevlileri çileden çıkardı.
'MasterChef Türkiye 2018'le tanınan, yarışmadan diskalifiye olduktan sonra papağanına işkence ettiği görüntüler infial uyandıran Murat Özdemir, yeni bir skandala imza attı. Aracını yanlış yere bırakan Özdemir, olay yerine gelen ekiplere hakaretler yağdırdı.
TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye' yarışmasının ilk sezonunda mücadele eden Murat Özdemir, agresif tavırları ve jüri üyelerinin uyarılarını dikkate almadığı gerekçesiyle diskalifiye olmuştu.
Aralık 2018'de sosyal medya hesabından papağanına işkence yaptığı anlara ait görüntüleri paylaşan Murat Özdemir, tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Özdemir, yaşanan olayın ardından gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti. Dizinde çıkık, başında da doku zedelenmesi oluşan papağan ise hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
Acun Ilıcalı başta olmak üzere herkesten özür dilemişti
Murat Özdemir, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördükten sonra, hayvan hakları savunucuları ve Acun Ilıcalı başta olmak üzere herkesten özür dilemişti. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Özdemir, geçtiğimiz aylarda değiştirdiği imajıyla dikkat çekmişti. Saçlarını uzatıp, sakal ve bıyık bırakan 48 yaşındaki aşçıyı görenler tanımakta zorlanmıştı.