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Masterchef Müge Anlı Esra Erol Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Masterchef Müge Anlı Esra Erol Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

30 Ağustos 2021'in reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Masterchef Türkiye ve Aşkın Tarifi'ni hüsrana uğrattı.

Masterchef Müge Anlı Esra Erol Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Fırat’ın sağlığıyla ilgili sakladığı sır ortaya çıkınca ortalık iyice karışıyor, yine de Fırat bu durumu kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapıyor. Taylan, Fırat’ın bu zaafını fırsat bilecek ve ona zarar verebilmek için haince bir plan hazırladığı Aşkın Tarifi reytinglerde dibe çakıldı. 

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Masterchef Müge Anlı Esra Erol Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

 ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert 14. sezonunun ilk bölümüyle dün seyirciyle buluştu. Reytinglerde şaşırtan bir başarı elde eden program reytinglerde zirveyi kaptırdı. 

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Masterchef Müge Anlı Esra Erol Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

ATV'nin en çok izlenen ve seyredilen programları arasında yer alan 'Esra Erol'da' dün yeni sezon heyecanı yaşandı. Reyting yarışında sevilen program Müge Anlı'nın gerisinde kaldı. 

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Masterchef Müge Anlı Esra Erol Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar haftanın ilk günü kaptanlık için mücadele verdi. Kaptanlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan tantuni yemeğini yapmasını istediği Masterchef reytinglerde hüsrana uğradı.

İşte pazartesi günü reytingleri...

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