Masterchef Müge Anlı Esra Erol Aşkın Tarifi'ne fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Fırat’ın sağlığıyla ilgili sakladığı sır ortaya çıkınca ortalık iyice karışıyor, yine de Fırat bu durumu kendi lehine çevirmek için elinden geleni yapıyor. Taylan, Fırat’ın bu zaafını fırsat bilecek ve ona zarar verebilmek için haince bir plan hazırladığı Aşkın Tarifi reytinglerde dibe çakıldı.