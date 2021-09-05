Masterchef Milyoner Star Market Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu
4 Eylül 2021'in reyting sonuçları Güldür Güldür Show, Star Market, Kim Milyoner Olmak İster, Masterchef'i hüsrana uğrattı.
Ufuk Özkan’ın sunumuyla yayınlanan ‘Star Market’te bu hafta; ünlü şarkıcı Yusuf Güney ve son dönemin parlayan ismi Irmak Arıcı birlikte yarışırken, güzel ve başarılı oyuncular Ayça İnci ve Sevil Uyar ise partnerleriyle yarıştı. Program reytinglerde ilk 10'a giremedi.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytinglerde zirve yarışında umduğu sonucu bulamadı.
Tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte cumartesi günü reytingleri...