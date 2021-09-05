Masterchef Milyoner Star Market Güldür Güldür'e fark attı! Reytingde zirve bakın kimin oldu

Ufuk Özkan’ın sunumuyla yayınlanan ‘Star Market’te bu hafta; ünlü şarkıcı Yusuf Güney ve son dönemin parlayan ismi Irmak Arıcı birlikte yarışırken, güzel ve başarılı oyuncular Ayça İnci ve Sevil Uyar ise partnerleriyle yarıştı. Program reytinglerde ilk 10'a giremedi.