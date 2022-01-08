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Masterchef Milyoner Aşk Mantık İntikam Müge Anlı Kaderimin Oyunu'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Masterchef Milyoner Aşk Mantık İntikam Müge Anlı Kaderimin Oyunu'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

7 Ocak 2022 reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kaderimin Oyunu, Masterchef Türkiye, Kim Milyoner Olmak İster ve Aşk Mantık İntikam'ı hüsrana uğrattı.

Masterchef Milyoner Aşk Mantık İntikam Müge Anlı Kaderimin Oyunu'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu özel bölümüyle ilk 10'a giremedi. 

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Masterchef Milyoner Aşk Mantık İntikam Müge Anlı Kaderimin Oyunu'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

ATV'nin ve Türkiye'nin sevilen programlarından 'Müge Anlı ile Tatlı Sert dünkü bölümüyle reytingde zirve yarışından koptu.

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Masterchef Milyoner Aşk Mantık İntikam Müge Anlı Kaderimin Oyunu'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytingde umduğunu bulamadı.

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Masterchef Milyoner Aşk Mantık İntikam Müge Anlı Kaderimin Oyunu'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

MasterChef'te artık sona doğru geliniyor. Dün akşam 152. bölüm seyirci ile buluştu. Son bölümde 3 yemek yapıldı. Tahsin, Sergen, Hasan ve Eren ilk 3'e girmek için mücadele verdi. Yarışma reytinglerde zirveyi kaptırdı. 

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