Masterchef Metin Yavuz kimdir, aslen nereli kaç yaşında Metin Yavuz evli mi?

Masterchef Türkiye'nin ana kadrosuna girmeyi başaran ilk isim Metin Yavuz oldu. Daha elemelerde iddiasını ortaya koyan Metin Yavuz'un hayatı da merak edildi. Vişnenin ana ürün olduğu yaratıcılık yemeğini başarıyla bitiren ve jüriyi mest eden Metin Yavuz kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları ise araştırıldı.