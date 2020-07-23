MasterChef Mehmet Yalçınkaya'yı yıkan ölüm babası hayatını kaybetti
MasterChef Türkiye'nin favori şeflerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya'nın babası hayatını kaybetti. Yalçınkaya'nın sevenlerinden bir isteği oldu.
Yeni sezonun başlamasıyla herkesi yeniden televizyon ekranlarına kilitleyen MasterChef Türkiye yarışmasının şeflerinden Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya hayatını kaybetti. Ünlü şefin babası bir süredir Bolu'da bir hastanede tedavi görüyordu.
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Ünlü şef acı haberi sosyal medya hesabından "Babamı, arkadaşımı, büyük çınarımı kaybettim. Dua istiyorum hepinizden" mesajıyla duyurdu.
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Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami'nden yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak.
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Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk gönderilmesi yerine Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunulmasını rica etti.
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