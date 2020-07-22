MasterChef Mehmet Yalçınkaya'yı yarışmacı Serhat çileden çıkardı 'Seni atarım!'

TV8 ekranlarında neredeyse her akşam MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için elemelere devam ediliyor. Yarışmacılar düelloya kalmak ve daha sonra takımların yarışmacıları olmak için hünerlerini sergiliyor. Özgüven, hız, lezzet gibi birden fazla kriteri baz alan ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, seçimlerini özenle yapıyor.