MasterChef Mehmet Yalçınkaya'yı yarışmacı Serhat çileden çıkardı 'Seni atarım!'
MasterChef Türkiye seçmelerine katılan yarışmacı Serhat, şef Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkardı. Mehmet Şef, 'Seni buradan atarım' diyerek sert çıktı.
TV8 ekranlarında neredeyse her akşam MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için elemelere devam ediliyor. Yarışmacılar düelloya kalmak ve daha sonra takımların yarışmacıları olmak için hünerlerini sergiliyor. Özgüven, hız, lezzet gibi birden fazla kriteri baz alan ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu, seçimlerini özenle yapıyor.
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ise yarışmacı adayı Serhat'ın verdiği cevaplar herkesin dikkatini çekti. Geçen sezonki yarışmacıları beğenmediğini söyleyen Serhat, MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık ile de birlikte staj yaptığını ve çalışma tarzını sevmediğini söyledi.
Yarışmacı adayı Serhat, bunları ise şu sözlerle açıkladı:
"Geçen seneki yarışmacıların hiçbirini beğenmedim. Daha iyisi olabilirim diye düşündüm, bu yüzden katıldım. Cemre'yi beğendiğimi söyleyemem. Utah'ta stajda aynı yerde çalışmıştık. Çalışma stilini beğendiğimi söyleyemem."
Serhat'ın iddialı konuşmaları üzerine ise Mehmet Yalçınkaya, "Madem bu kadar her şeyi biliyorsun, neden geldin MasterChef'e?" diye tepki gösterdi.