MasterChef Mehmet Yalçınkaya'yı hiç böyle görmediniz! Görünce çok şaşıracaksınız

TV8'de ekranlara gelen MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ilgi odağı olmayı başardı. Sevilerek izlenen yemek yarışması MasterChef'in dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi oldu.