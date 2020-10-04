MasterChef Mehmet Yalçınkaya'yı hiç böyle görmediniz! Görünce çok şaşıracaksınız
Yemek yarışması Masterchef Türkiye'nin sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın çocukluk fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi.
TV8'de ekranlara gelen MasterChef Türkiye yeni sezonuyla ilgi odağı olmayı başardı. Sevilerek izlenen yemek yarışması MasterChef'in dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi oldu.
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Agresif tavırları, sivri dili ve kendine has üslubuyla Mehmet Şef kısa sürede seyirciye kendisini sevdirmeyi başardı.
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MasterChef programıyla birlikte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Mehmet Şef'in takipçi sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.
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İnstagram hesabında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mehmet Şef'in paylaştığı çocukluk fotoğrafı görenleri şaşırttı.
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