MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude bikinili paylaştı babası bakın ne yazdı
MasterChef Türkiye'nin asabi şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, Instagram'da bikinili pozlarını paylaştı. Babası da yorum yaptı.
Mehmet Yalçınkaya, TV8 ekranlarında Survivor yarışmasının ardından yayınlanması beklenen MasterChef Türkiye yarışmasının en sinirli şeflerinden biri. Herkes onu asabi tavırları, yarışmacılara olan tavrıyla tanımaya başladı. Ardından da sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri haline geldi. Özel hayatı merak edilir oldu.
Mehmet Yalçınkaya'yı merak edenler kızı Sude Yalçınkaya'yı da keşfetti. Babasının izinden sadece ünlülük açısından yol almak isteyen Sude, sosyal medyada kendisini gösterdi. YouTube videoları, Instagram fotoğrafları derken birçok ismin tanıdığı kişi oluverdi.
Sude Yalçınkaya, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Yaptığı bazı paylaşımlar iddialı bulununca ''Aman baban görmesin'' yorumları alan Sude, bu kez bikinili fotoğraflarını paylaştı.
Sude Yalçınkaya'nın bikinili fotoğrafları takipçileri tarafından çok beğenilse de babası için yorumlar değişmedi. Bu kez Sude'nin fotoğraflarını Mehmet Yalçınkaya da gördü. Fakat beklenen tepki gelmedi.