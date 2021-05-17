MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude bikinili paylaştı babası bakın ne yazdı

Mehmet Yalçınkaya, TV8 ekranlarında Survivor yarışmasının ardından yayınlanması beklenen MasterChef Türkiye yarışmasının en sinirli şeflerinden biri. Herkes onu asabi tavırları, yarışmacılara olan tavrıyla tanımaya başladı. Ardından da sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri haline geldi. Özel hayatı merak edilir oldu.