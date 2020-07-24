MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Yalçınkaya'nın vefat eden babası toprağa verildi. MasterChef'in jürisi Mehmet şefin acılı gününde, arkadaşları Danilo ve Somer şef yalnız bırakmadı.
Bolu’nun Yenigüney köyünde yaşayan ve Türkiye’nin en ünlü şeflerinden olan 'MasterChef Türkiye 2020' programı jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın vefaet eden babası Seyfettin Yalçınkaya (69), son yolculuğuna uğurlandı.
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Seyfettin Yalçınkaya’nın cenazesi bugün Yenigüney Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
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Cenaze namazı sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Mehmet Yalçınkaya'nın acı gününe, birlikte program yaptığı arkadaşları Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da ortak oldu.
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Öte yandan Mehmet Yalçınkaya, babasının acı haberini dün böyle paylaşmıştı. Cenaze yerinden yansıyanlar böyle oldu.
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