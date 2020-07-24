MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Bolu’nun Yenigüney köyünde yaşayan ve Türkiye’nin en ünlü şeflerinden olan 'MasterChef Türkiye 2020' programı jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın vefaet eden babası Seyfettin Yalçınkaya (69), son yolculuğuna uğurlandı.