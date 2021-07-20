MasterChef Mehmet Yalçınkaya'dan bomba 'Acun Ilıcalı' açıklaması
TV8 MasterChef 2021'in 'sert' imajlı şefi Mehmet Yalçınkaya'dan Acun Ilıcalı ie ilgili bomba hikaye... MasterChef kadrosuna nasıl dahil olduğunu anlatan Mehmet Yalçınkaya, mutfaktaki sert duruşunu ise "Oğlumu bile mutfaktan kovdum" diyerek ifade etti.
Tv8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef 2021'in jüri kadrosunda 'yarışmacıların çekindiği' Şef Mehmet Yalçınkaya, Hakan Gence’nin Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan “Sıkı Muhabbet” programına konuk oldu. Yalçınkaya birbirinden çarpıcı açıklamalara yer verdiği ropörtajında MasterChef kadrosuna nasıl dahil olduğunun ilginç hikayesini de ilk kez paylaştı.
“MasterChef Türkiye” yarışmasında jüri koltuğunda oturan ve “Denizden” adında bir kitap çıkaran ünlü şef, hem kendisiyle ilgili hem de mesleğinin ince detaylarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Disiplinli ve sert bir yapısı olduğunu hatırlatan Hakan gence'ye, Mehmet Şef şöyle açıklama yaptı:
"Ben mutfakta kaostan beslenirim"
"Benim iş tutuş şeklim böyle. Ben mutfakta kaostan beslenirim. Mutfak dediğiniz şey, bizim aynı anda çok kişiye hizmet verdiğimiz, sağlıklarının etkilendiği yer.