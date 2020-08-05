Masterchef Mehmet Yalçınkaya parmak kazası nasıl oldu? Mehmet Şef eline ne oldu?
Masterchef 2020 TV8 ekranlarında başladı. Yıllardır jüri koltuğuna oturan isimlerden biri de Mehmet Yalçınkaya oldu. Babacan tavırları ve sivri dili ile yarışmacıların en çekindiği isim olan Mehmet Şef aslen Bolulu ve 46 yaşında. Peki Mehmet Şef'in sol eline ne oldu, sol eli neden hep cebinde? İşte Mehmet Şef'in parmağını kaybetmesine neden olan kaza...
Masterchef TV8 ekranlarında yeni sezonu ile başlıyor. Yarışmanın ünlü şeflerinden biri olan Şef Mehmet Yalçınkaya ise hayatı ile merak konusu oldu. Yeni sezonda da jüri koltuğuna oturan isimlerden biri olan Mehmet Yalçınkaya kimdir, eşi kim, kaç yaşında ve kaç çocuğu var? İşte ünlü şef hakkında merak edilenler...
Birçok ödülün sahibi olan Mehmet Yalçınkaya aslen Bolulu ve 46 yaşında. Yarışmanın sivri dilli jürilerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya renkli kişiliği ve kendine has uslubü ile kendini sevdirdi.
Mehmet Yalçınkaya Eğitimini İstanbul Yemek Akademisi İnsan Anatomisi ve Sindirim Sistemi Bölümü'nde tamamlamdı.Amerika'da yayınlanan ünlü gurme dergisi Culinary'de Trend Chef olarak spesiyalleri ve biyografisi yayınlandı.
2008 yılında katıldığı Almanya'da düzenlenen Ika Olimpiyade Der Köche A katagorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.