MasterChef Mehmet Yalçınkaya: Bunu desem Danilo'ya ayıp olur...
TV8'de yayınlanan MasterChef programının jüri kadrosundaki şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, röportajında 'Yakışıklıyım desem Danilo Şef'e ayıp olur" diye espri yaptı.
Tv8 ekranlarının sevilen ve bol reytingli yarışması MasterChef 2021'in jüri kadrosunda 'sert' yapısıyla yarışmacıların çekindiği Şef Mehmet Yalçınkaya, Hakan Gence’nin Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan “Sıkı Muhabbet” programına konuk oldu.
“MasterChef Türkiye” yarışmasında jüri koltuğunda oturan ve “Denizden” adında bir kitap çıkaran ünlü şef, “şöhret” hakkında şunları söyledi:
"Ben bir celebrity değilim"
“Ben bir celebrity değilim, ben bir şefim. İnsanların bizi tanıması, bizimle fotoğraf çektirmeleri harika bir duygu ama bunu taşımak da zor.
'Kızımın her hareketini yazıyorlar'
Çünkü bir taraftan özgürlüğünüz gidiyor. Çocuklarım da rahat yaşayamıyor. Özellikle kızım. Her hareketi yazılıyor.”