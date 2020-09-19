MasterChef Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya güzelliğiyle salladı! Fiziğiyle görenleri büyüledi

TV8 yemek yarışması MasterChef Türkiye yeni sezon ile yine ilgi odağı olmayı başardı. Sevilerek izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya ise sosyal medyada en çok konuşulan isimlerin biri oldu. Mehmet Şefi bu kez gündeme taşıyan ise güzelliği ile dikkat çeken kızı Sude oldu...