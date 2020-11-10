Masterchef Mehmet Şef'i kızdıracak pozlar! Sude Yalçınkaya sarmaş dolaş halde paylaştı

TV 8’in fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye heyecanı tam gaz devam ediyor. Yarışmacıların yanı sıra jüri üyelerinin özel hayatı da yakından takip ediliyor. Özel hayatı yakın markaja alınan Mehmet Yalçınkaya’nın çocukları da merak uyandırıyor.