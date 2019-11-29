Masterchef Kıvanç kimdir yaşı kaç ünlülerin özel aşçısı çıktı!
Masterchef yarışmasına sonradan giren fakat kısa sürede çok konuşulan yarışmacılar arasına giren Kıvanç Ermiş kimdir, kaç yaşında ve Masterchef Kıvanç'ın asıl mesleği ne?
Masterchef Türkiye'de büyük finale artık haftalar kaldı, geri sayım başladı. Masterchef'e sonradan gelen fakat iddialı konuşmaları ile yarışmaya damga vuran Kıvanç Ermiş son haftalarda eleme potasına gönderilen isimlerden birisi.
MasterChef yarışmasının yeni ve iddialı isimlerinden birisi olan Kıvanç Ermiş, kendisine güveni ve yaptığı çıkışlarla dikkat çekiyor. Somer Şef'in hayalindeki isim olan Kıvanç Ermiş, yarışmanın araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Kıvanç Ermiş kimdir ve kaç yaşında? İşte, ünlü isimlerin aşçılığını da yapan MasterChef Kıvanç Ermiş hakkında bazı bilgiler
MasterChef Kıvanç Ermiş, yarışmaya en son katılan isim oldu. Private aşçı ya da diğer bir ifade ile özel aşçılık yapan Kıvanç Ermiş, katıldığı an itibariyle iddiasını vurguladı.
Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.