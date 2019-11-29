Masterchef Kıvanç kimdir yaşı kaç ünlülerin özel aşçısı çıktı!

MasterChef yarışmasının yeni ve iddialı isimlerinden birisi olan Kıvanç Ermiş, kendisine güveni ve yaptığı çıkışlarla dikkat çekiyor. Somer Şef'in hayalindeki isim olan Kıvanç Ermiş, yarışmanın araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, MasterChef Kıvanç Ermiş kimdir ve kaç yaşında? İşte, ünlü isimlerin aşçılığını da yapan MasterChef Kıvanç Ermiş hakkında bazı bilgiler