Masterchef Kıvanç Ermiş kimdir? Demet Akalın sinir olup Kıvanç'a twit attı

Masterchef Türkiye yarışmasında Yasin Obuz ile olan kapışması ile gündeme gelen Kıvanç Ermiş, son olarak Demet Akalın'ı kızdırdı. Masterchef'i hiç kaçırmadan izleyen Demet Akalın salı gecesi yayınlanan bölümdeki bir söze takıldı. Hatırlanacağı gibi mavi takım dokunulmazlık oyunu oynamıştı. Cemre yarışı kazanınca potaya gitmek isteyen Yasin'in ismini vermişti.