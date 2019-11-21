Masterchef Kıvanç Ermiş kimdir? Demet Akalın sinir olup Kıvanç'a twit attı
Masterchef Kıvanç Ermiş yemek yarışmasının en sinir isimlerinden biri oldu. Ölçüyü sürekli kaçıran Kıvanç Ermiş, Demet Akalın'ı da kızdırdı.
Masterchef Türkiye yarışmasında Yasin Obuz ile olan kapışması ile gündeme gelen Kıvanç Ermiş, son olarak Demet Akalın'ı kızdırdı. Masterchef'i hiç kaçırmadan izleyen Demet Akalın salı gecesi yayınlanan bölümdeki bir söze takıldı. Hatırlanacağı gibi mavi takım dokunulmazlık oyunu oynamıştı. Cemre yarışı kazanınca potaya gitmek isteyen Yasin'in ismini vermişti.
Takım oylamasında ise Kıvanç'ın ismi yazıldı. O sırada Yasin ile Kıvanç arasında yine kavga çıktı. Kıvanç'ın Yasin'e "pilavcıya bak" demesi yarışmayı ekran başında izleyen Demet Akalın'ı çileden çıkardı.
Demet Akalın o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sen pilavcılara kurban ol, saygısız sensin. Ay nefret!" dedi.
Kıvanç Ermiş kimdir? : Kıvanç Ermiş, 24 yaşında ve 5 yıldır da özel şeflik yapıyor. Gastronomi bölümü öğrencisi olan Kıvanç Ermiş, MasterChef seçmelerinin 1. turunda kendisine verilen 5 dakikalık sunum süresince jüri üyelerinden geçer not almıştı.