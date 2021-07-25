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Masterchef Kim Milyoner Olmak İster Şef Akademi'ye fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Masterchef Kim Milyoner Olmak İster Şef Akademi'ye fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

24 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Kim Milyoner Olmak İster, Masterchef Türkiye ve Şef Akademi'yi hüsrana uğrattı.

Masterchef Kim Milyoner Olmak İster Şef Akademi'ye fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı. 

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Masterchef Kim Milyoner Olmak İster Şef Akademi'ye fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu MasterChef Türkiye, Kurban Bayramına özel kolaj bölümüyle reytinglerde umduğu sunucu bulamadı.

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Masterchef Kim Milyoner Olmak İster Şef Akademi'ye fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay'ın jüri koltuğunda oturduğu, sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği Fox TV'nin yeni programı Şef Akademi reytinglerde ilk 10'a giremedi. 

İşte cumartesi günü reytingleri...

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Masterchef Kim Milyoner Olmak İster Şef Akademi'ye fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

10 - Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor (ATV)

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