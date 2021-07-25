Masterchef Kim Milyoner Olmak İster Şef Akademi'ye fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
24 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Kim Milyoner Olmak İster, Masterchef Türkiye ve Şef Akademi'yi hüsrana uğrattı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu MasterChef Türkiye, Kurban Bayramına özel kolaj bölümüyle reytinglerde umduğu sunucu bulamadı.
Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay'ın jüri koltuğunda oturduğu, sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği Fox TV'nin yeni programı Şef Akademi reytinglerde ilk 10'a giremedi.
İşte cumartesi günü reytingleri...
10 - Buz Devri 4 Kıtalar Ayrılıyor (ATV)