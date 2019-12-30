Masterchef kim kazandı Masterchef Türkiye birincisinin ödülü araba oldu

Masterchef Türkiye'de nefes kesen bir final yaşandı. 4 ay süren yarışmanın finalinde Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy şampiyonluk için kapıştı. Masterchef Türkiye 2019 şampiyonu için Acun Ilıcalı ödülü de büyüttü. Bu kez para değil ödül olarak raba verdi. İki etaplı finalin son bölümü canlı olarak yayınlandı. Peki Masterchef kim oldu, birincilik ödülünü kim kazandı? İşte Masterchef finalinde yaşananlar: