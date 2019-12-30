Masterchef kim kazandı Masterchef Türkiye birincisinin ödülü araba oldu
Masterchef Türkiye 2019 birincisi kim oldu sorusunun yanıtı dün gece ortaya çıktı. Master chef Türkiye finalinde ödülü kazanan isim rakibine fark attı. İşte Masterchef Türkiye şampiyonu:
Masterchef Türkiye'de nefes kesen bir final yaşandı. 4 ay süren yarışmanın finalinde Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy şampiyonluk için kapıştı. Masterchef Türkiye 2019 şampiyonu için Acun Ilıcalı ödülü de büyüttü. Bu kez para değil ödül olarak raba verdi. İki etaplı finalin son bölümü canlı olarak yayınlandı. Peki Masterchef kim oldu, birincilik ödülünü kim kazandı? İşte Masterchef finalinde yaşananlar:
Masterchef jürisinin oyları : Masterchef Türkiye finaline kalan Cemre Uyanık ile Alican Sabunsoy şeflere önce dünya menüsü ardından Türk yemeklerinden oluşan bir menü hazırladılar. Mehmet Şef uluslararası mutfak için Cemre ve Alican'a 7'şer puan, Danilo şef Cemre'ye 7, Alican'a 8 puan, Somer Şef ise Cemre ve Alican'a 7'şer puan verdi. Türk yemekleri menüsü için yapılan oylamada Mehmet şef Cemre'ye 8 puan, Alican'a 7 puan, Danilo şef Cemre ve Alican'a 7'şer puan, Somer şef ise Cemre'ye 7, Alican'a 6 puan verdi.
Masterchef Türkiye birincisi kim oldu? : Final etabında son oyun canlı yayınla ekranlara geldi. Cemre 43 puanla, Alican ise 42 puanla son etaba çıktı. Her iki yarışmacı da kendi seçtikleri yemekleri yaptılar. Masterchef Türkiye 2019'un birincisi Cemre Uyanık oldu. Cemre'yi 72 puanla şampiyon yapan oylama sonuçları şöyle:
Mehmet Şef'in puanı : Cemre 8, Alican 7
Danilo şefin puanı : Cemre 9 Alican 8
Somer Şef'in puanı : Alican 7 Cemre 8
Alican 64 puanla Masterchef Türkiye'nin ikincisi oldu.
Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy'un finalde yaptıkları yemekler bunlar oldu.