MasterChef kim elendi yarışmacılardan Ekin jürilere şoku yaşattı

Rıfat, Murat ve mavi takım kaptanı Ekin'in oylamada 4 oy alması işleri karıştırdı. Bu nedenle aynı sayıda oy alındığı için eleme adayını takım kaptanı Ekin belirledi. Ekin ise şaşırtan bir kararlatercihini kendisinden yana kullandı.