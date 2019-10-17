MasterChef kim elendi yarışmacılardan Ekin jürilere şoku yaşattı
MasterChef'in 16 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde elenen isim belli olurken, Ekin kendini eleme adayı olarak göstermesi herkesi şaşırttı.
MasterChef Türkiye'de bu hafta kimin eleneceği sorusu yanıt buldu. Ancak onun öncesinde dokunulmazlığı kaybeden mavi takımın oylama esnasında beklenmedik bir durum yaşandı.
Rıfat, Murat ve mavi takım kaptanı Ekin'in oylamada 4 oy alması işleri karıştırdı. Bu nedenle aynı sayıda oy alındığı için eleme adayını takım kaptanı Ekin belirledi. Ekin ise şaşırtan bir kararlatercihini kendisinden yana kullandı.
Kim elendi?
Ardından Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin eleme adayı olarak jüri üyelerinin karşısına çıktı. Sevilen yarışmada finale kalan Güzide, Yekaterina, Cemre ve Ekin, "Hünkar Beğendi" yaptı. Yemeği en az beğenilen Yekaterina, MasterChef Türkiye'den elendi.
Peki Yekaterina Sungur kimdir?
Sungur, 1990 tarihinde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat'da doğdu. Babası Türkmenistan yüzme şampiyonu, milli yüzücü ve yüzme antrenörü, annesi muhasebeci.