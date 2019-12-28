Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye'de Güzide'nin sırrı çözüldü favori gitti
Masterchef Türkiye'de kim elendi belli oldu. Yarışmanın favori ismi gösterilen yarışmacı Masterchef'ten gitti. Masterchef finaline kalan 3 yarışmacı da ortaya çıktı.
Masterchef Türkiye'de final haftasındaelenen son belli oldu. 3 etaplı oyunun sonunda en düşük puanı alan isim Masterchef'e veda etti. Masterchef'in birincisi pazar gecesi ortaya çıkacak ve büyük ödülün sahibi olacak. Son eleme gesine damga vuran olay Güzide oldu. Zengin eşi ile bilinen Güzide'nin esrarengiz başarısının sırrı ortaya çıktı. Peki Masterchef'ten kim elendi, işte yaşananlar:
Masterchef birinci oylama sonucu : Eleme gecesinde oynanan ilk oyundan Güzide Mertcan birinci çıktı. İlk tur sonucunda Güzide 22 puan, Alican ise 17 puan topladı. Gecenin fiyaskosu Ekin oldu. Ekin 13 puanla ilk turdan farkı açılmasına sebep oldu.
Masterchef ikinci oyun sonucu : Elemede ikinci yemekte yarışmacıların yetenekleri sınandı. Bu yarışın birincisi yine Güzide Mertcan oldu. Özellikle Güzide'nin tabak dizaynı tam puan aldı. Oyunun en düşük puan alan ismi de yine Ekin'di. Oylama sonucu Güzide 43, Alican 36, Ekin ise 29 puan aldı.
Güzide Mertcan hoca tutmuş: Masterchef jürisi eleme haftasında Güzide konusunda şaşkınlık üstüne şaşkınlık yaşıyor. Bir kaç hafta öncesine kadar tabaklama konusunda en kötü isim olan Güzide, final haftasında dizayn olarak bir sıçrama yaşadı. Somer şef sonunda tespiti koydu ve "Güzide profesyonel bir şef tutup ders mi aldın" diye sordu. Güzide'nin başını önünü eğip sessiz kalması bu tespitin haklı olduğunu düşündürttü. Zengin eşi ve 7 milyonluk malikanesi ile konuşulan Güzide'nin özel şef tuttuğu anlaşılıyor.