Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye'de Güzide'nin sırrı çözüldü favori gitti

Güzide Mertcan hoca tutmuş: Masterchef jürisi eleme haftasında Güzide konusunda şaşkınlık üstüne şaşkınlık yaşıyor. Bir kaç hafta öncesine kadar tabaklama konusunda en kötü isim olan Güzide, final haftasında dizayn olarak bir sıçrama yaşadı. Somer şef sonunda tespiti koydu ve "Güzide profesyonel bir şef tutup ders mi aldın" diye sordu. Güzide'nin başını önünü eğip sessiz kalması bu tespitin haklı olduğunu düşündürttü. Zengin eşi ve 7 milyonluk malikanesi ile konuşulan Güzide'nin özel şef tuttuğu anlaşılıyor.