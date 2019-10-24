MasterChef kim elendi erken final oldu Mehmet Yalçınkaya şoklarda

TV8 ekranlarındaki MasterChef Türkiye yarışmasında bu hafta erken final gibi bir eleme vardı. Şef Mehmet Yalçınkaya karşısındaki eleme adaylarına bakıp, "Nefes kesen bir yarışma bu bir erken final' dedi. Gecenin sürprizini Eda yaparken, gecenin kavgasını da Suna ve Kıvanç yaptı. İşte Master şef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtını veren final gecesi: