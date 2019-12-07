Masterchef kim elendi? Elemede Cemre ağladı kim gitti belli oldu
Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı Yasin, Batuhan ve Cemre arasından çıktı.
Master Şef'te kim elendi sorusunun yanıtını verildiği gecede önce son eleme adayının belirlendiği dokunulmazlık oyunu oynandı. Geceye eleme potasında olan Cemre'nin sözleri ve göz yaşları damga vurdu. Potaya giden son adayın belirlendiği oyunda yarışmacılar Japon mutfağı yaptı. Şeflerin bu seçimi izleyiciden 'Alican'a kıyak geçilmiş' yorumları aldı. Peki masterchef elemede yarışmaya veda eden kim oldu? İşte Masterchef Türkiye elemesinde yaşananlar:
Masterchef Türkiye'de şefler yarışmacılara bu kez Japon mutfağı yaptırdı. Kırmızı takımın işi çok zordu. Zira hem 3 kişilerdi hem de 2 arkadaşları eleme potasındaydı. İlk oyunu kaybettiklerinde Yasin eleme adayı olmuştu, ikinci oyun sonrasında ise Cemre potaya düşmüştü.
Alican ve mavi takıma kıyak oldu
Kırmızı takımın 3 kişi, mavi takımın 4 kişi yarıştığı haftada, son dokunulmazlık oyunu için Japon mutfağının seçilmiş olması izleyici tarafından 'haksızlık' olarak yorumlandı. Zira 4 kişilik mavi takımın kaptanı Alican bir suşi ustası. Bu açıdan bakıldığında kırmızı takım hem bir eksikle hem de suşi ustasına karşı yarışmış oldu. Sonuç da beklendiği gibi oldu. Mavi takım Alican'ın yaptığı suşilerle yarışı kazandı. Böylece kırmızı takım Batuhan dahil komple elemeye çıktı.
Eleme yemeği
Kırmızılar takımca çıktıkları elemede Kilise Pie yemeğini yapıyorlar. Yemeği şef Somer Sivrioğlu hazırladı. Yarışmacılara bu yemeği yapmaları için 1 saat süre verildi. Bu yemek Yasin, Cemre ve Batuhan arasından birinin kaderini belirleyecek.