Masterchef kim elendi? Elemede Cemre ağladı kim gitti belli oldu

Alican ve mavi takıma kıyak oldu

Kırmızı takımın 3 kişi, mavi takımın 4 kişi yarıştığı haftada, son dokunulmazlık oyunu için Japon mutfağının seçilmiş olması izleyici tarafından 'haksızlık' olarak yorumlandı. Zira 4 kişilik mavi takımın kaptanı Alican bir suşi ustası. Bu açıdan bakıldığında kırmızı takım hem bir eksikle hem de suşi ustasına karşı yarışmış oldu. Sonuç da beklendiği gibi oldu. Mavi takım Alican'ın yaptığı suşilerle yarışı kazandı. Böylece kırmızı takım Batuhan dahil komple elemeye çıktı.