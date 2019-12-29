Masterchef kim elendi belli oldu! Masterchef Türkiye 2019 birincisinin ödülü

Masterchef Türkiye birincisi kim olacak sorusunun yanıtı için bu gece son viraj alındı. Pazar gecesi Masterchef 2019 birincisi büyük ödülün sahibi olacak. Masterchef finali TV8'de canlı olarak yayınlanacak ve kupayı alan kişi para ödülüne de kavuşacak. Masterchef Türkiye'de bu gece ise yarışmanın üçüncüsü ve finalistleri belli oldu. Gecenin bombası zengin eşi ve 7 milyonluk malikanesi ile gündeme oturan Güzide Mertcan'dan geldi. İşte Masterchef Türkiye elemesinde yaşananlar: