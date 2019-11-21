Masterchef kim elendi belli oldu! Master Şef'ten hiç beklenmedik bir isim gitti
Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı bu kez büyük sürpriz oldu, zira herkes Kıvanç elenir diye bekliyordu.
Masterchef Türkiye elemesi bu hafta Yasin ve Kıvanç arasındaki düello açısından önem taşıyordu. Geçen hafta Mustafa Aydın elenince Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo şefe büyük saygısızlık yaparak çekip gitmişti. Bu hafta da eleme potasında 4 bomba isim yer aldı. Herkes Kıvanç elenir diye beklerken sonuç bomba oldu. İşte Masterchef'ten kim elendi sorusunun yanıtı:
Masterchef'te ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım karşısında yenilen mavi takım oynadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemre olunca, eleme potasına onun da isteğiyle Yasin'in ismini yazdı. Takım oylamasında Kıvanç ve Alican eşit oy aldı. Takım kaptanı olan Alican, Yasin'in düelloya davet ettiği Kıvanç'ı potaya gönderdi. Yasin ile Kıvanç arasındaki kavga geçen haftadan kalma. Kıvanç takım kaptanı olarak kendini kurtarmayı tercih edip, takımın en iyi yemeğini yapan Yasin'i elemeye göndermişti. Yasin de 'korkaklıkla' suçladığı Kıvanç ile potaya çıkmak istediğini söylemişti.
Bu hafta ikinci dokunulmazlık oyununu, mavi takıma karşı farklı yenilen kırmızı takım oynadı. Kaz ciğeri ile yaratıcı yemek isteyen şeflerin karşısına Rıfat tatlıyla çıkınca dokunulmazlığı kaptı. Rıfat eleme potasına kaptan Batuhan'ı gönderdi. Takım oylamasında ise Suna'nın ismi yazıldı.
Masterchef elemesinde Mehmet şef'in hazırladığı ördek yemeği pişirildi. Şefler ilk kez karar vermekte bu kadar çok zorlandı. Teknik ve zor yemeği 4 yarışmacı da çok iyi yapınca şefler ikinci kez tadım yapmak durumunda kaldı. Masterchef'te bu ilk kez yaşandı.