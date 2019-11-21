Masterchef kim elendi belli oldu! Master Şef'ten hiç beklenmedik bir isim gitti

Masterchef'te ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım karşısında yenilen mavi takım oynadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemre olunca, eleme potasına onun da isteğiyle Yasin'in ismini yazdı. Takım oylamasında Kıvanç ve Alican eşit oy aldı. Takım kaptanı olan Alican, Yasin'in düelloya davet ettiği Kıvanç'ı potaya gönderdi. Yasin ile Kıvanç arasındaki kavga geçen haftadan kalma. Kıvanç takım kaptanı olarak kendini kurtarmayı tercih edip, takımın en iyi yemeğini yapan Yasin'i elemeye göndermişti. Yasin de 'korkaklıkla' suçladığı Kıvanç ile potaya çıkmak istediğini söylemişti.