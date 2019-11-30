Masterchef kim elendi belli oldu! Master Şef'ten gitti dedikodusu çıkmıştı

Masterchef'te kim elendi?

Uskumru dolması yemeğinin yapıldığı elemede son 2'ye kalan isimler Rıfat ile Kıvanç oldu. Rıfat balığının derisini kılçığını çıkarmak isterken yırttı. Kıvanç ise paneleyip kızartırken balığına zarar verdi. Bu da iki yarışmacıyı son ikiye bıraktı. Hem balığının derisi yırtan hem de iç pilavı çiğ kalan Kıvanç elenen isim oldu.