Masterchef kim elendi belli oldu! Master Şef'ten gitti dedikodusu çıkmıştı
Masterchef Türkiye elemede bu hafta yarışmaya kim veda etti belli oldu. Kıvanç, Batuhan, Rıfat ve Güzide elemeye çıkmıştı.
Masterchef Türkiye'de son 8'e kalan yarışmacılardan biri daha hayallerine veda etti. Masterchef eleme gecesinde Rıfat, Güzide, Kıvanç ve Batuhan yarıştı. Sosyal medyada bu 4 isimden biri hakkında 'elendi' diye söylentiler çıktı. Peki elemede neler oldu, kim potadan önce çıktı, kim sona kaldı. İşte Masterchef'ten giden isim:
Somer şef yarışmacılar için eleme yemeği olarak uskumru dolmasını seçti. Balığın içi boşaltılarak yapılan uskumru dolması hayli teknik ve zor bir yemek olarak nitelendi. Yarışmacıların öncelikle balığın baş kısmından bir kesik atarak içindeki kılçıklarının blok halinde çıkarılması istendi. Bu işlemi yaparken Güzide ve Rıfat balığa zarar verdi. Kıvanç ise balığı pişirirken yırttı.
Masterchef'te tekniği zor olan uskumru dolmasını en iyi yapan isim Batuhan oldu. Balığa zarar görmüş olsa da potadan ikinci olarak çıkan isim de Güzide oldu. Şefler Güzide'nin özellikle iç dolmasını beğendi.
Masterchef'te kim elendi?
Uskumru dolması yemeğinin yapıldığı elemede son 2'ye kalan isimler Rıfat ile Kıvanç oldu. Rıfat balığının derisini kılçığını çıkarmak isterken yırttı. Kıvanç ise paneleyip kızartırken balığına zarar verdi. Bu da iki yarışmacıyı son ikiye bıraktı. Hem balığının derisi yırtan hem de iç pilavı çiğ kalan Kıvanç elenen isim oldu.