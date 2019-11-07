Masterchef kim elendi belli oldu! En bomba isim Master Şef'ten gitti
Masterchef Türkiye'de elenen kim belli oldu, işte Güzide, Suna. Eda ve Mustafa arasından Master Şef'e veda eden yarışmacı.
TV8 yemek yarışması Masterchef'ten kim gitti sorusunun yanıtını izleyici dün akşam beklemişti. Ancak son 2 haftadır TV8 kanalı elemeleri perşembe akşamlarına bırakıyor. Bu kez de öyle oldu. Elemeye kalan 4 isim jürinin önüne çıktı.
Masterchef yarışmasında eleme yemeğini şef Somer Sivrioğlu yaptı. Mavi takımdan Mustafa ve Suna elemeye çıkan isimler oldu. Kırmızı takımdan ise Güzide ile Eda geldi. 4 kişilik eleme oyunu 'kim elendi' sorusunun yanıtını veriyor.
MasterChef jürisi eleme adaylarının yemeklerini değerlendirdi. En iyi yemeği yapan isim Suna oldu ve ilk potadan o kurtuldu. İkinci olarak Güzide eleme potasından çıkıp rahat bir nefes aldı.
Masterchef'te son 2'ye kalan isim
Nefes kesen finalde son 2'ye kalan isim Mustafa ve Eda oldu. Kendisine gönderilecekler listesi yapan Mustafa, Eda'yı listesinin tepesine yerleştirmişti. Bu açıdan ikilinin son 2'ye kalması hayli manidar oldu.