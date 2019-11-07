Masterchef kim elendi belli oldu! En bomba isim Master Şef'ten gitti

TV8 yemek yarışması Masterchef'ten kim gitti sorusunun yanıtını izleyici dün akşam beklemişti. Ancak son 2 haftadır TV8 kanalı elemeleri perşembe akşamlarına bırakıyor. Bu kez de öyle oldu. Elemeye kalan 4 isim jürinin önüne çıktı.