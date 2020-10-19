Masterchef kim elendi belli oldu bu akşam giden isim bomba!
Masterchef 2020 Türkiye bu akşam nefes kesen bir eleme ile ekrana geldi. Bu akşam siyah önlüğü giyen ve eleme adayı olan Tanya, Özgül, Didem, Esra, Emir ve Uğur arasından kimin yarışmaya veda ettiği belli oldu. Masterchef'e son katılan isim Didem Devay yarışmaya veda isim oldu.
TV 8'in en çok izlenen lezzet yarışması Masterchef ekranlarda fırtınalar estirirken yarışmacılar da sosyal medyanın yakın takibinde. Masterchef'te bu akşam unutulmaz bir eleme gecesi yaşandı ve bir yarışmacı daha yarışmaya veda etti.
Bu hafta yapılan yarışmalar sonucu adı yazılan 6 isim belli oldu. Siyah önlüğü giyen Tanya, Özgül, Didem, Esra, Emir ve Uğur elenmemek için bu akşam tüm hünerlerini sergiledi. Fakat yarışmaya veda isim Didem Devay oldu.
Yarışmaya son gelen, Celal'in yerine yedek kadrodan ana kadroya katılan Didem Devay'ın bu akşam yarışmaya duygusal bir veda etti.
Bu hafta söyledikleri, ard arda başarısız tabakları ile hem takım arkadaşlarının hem de seyircinin dikkatini çeken Didem 18 Ekim eleme akşamında Masterchef'ten ayrılan son isim oldu.