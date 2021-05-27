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Masterchef jürisinin kızı iğrenç olayı itiraf etti: 18 yaşındayken iki kez...

Masterchef jürisinin kızı iğrenç olayı itiraf etti: 18 yaşındayken iki kez...

Masterchef programında bir süre jüri üyeliği yapan dünyaca ünlü şefin, kızı yıllar sonra yaşadığı iğrenç olayı itiraf etti.

Masterchef jürisinin kızı iğrenç olayı itiraf etti: 18 yaşındayken iki kez...

Hollywood’da ortaya çıkan ‘metoo’ hareketi ve ünlü isimlerin yaşadıkları fiziksel ve psikolojik şiddet ile tacizi anlatması, aynı süreçlerden geçen pek çok kişinin sessiz kalmamasını sağlıyor. 

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Masterchef jürisinin kızı iğrenç olayı itiraf etti: 18 yaşındayken iki kez...

Dünyaca ünlü İngiliz şef ve bir zamanlar Masterchef jürisi Gordon Ramsay’nin 21 yaşındaki kızı Holly katıldı

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Masterchef jürisinin kızı iğrenç olayı itiraf etti: 18 yaşındayken iki kez...

Bir podcast programına katılan Holly Ramsay, 18 yaşındayken iki kez cinsel saldırıya uğradığını ilk kez anlattı.

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Masterchef jürisinin kızı iğrenç olayı itiraf etti: 18 yaşındayken iki kez...

Bu saldırıların ardından travma sonrası stres bozukluğuyla (PTSD) mücadele ettiğini belirten Ramsay, üç ay boyunca bir klinikte tedavi gördüğünü söyledi.

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