Masterchef jürisinin kızı iğrenç olayı itiraf etti: 18 yaşındayken iki kez...
Masterchef programında bir süre jüri üyeliği yapan dünyaca ünlü şefin, kızı yıllar sonra yaşadığı iğrenç olayı itiraf etti.
Hollywood’da ortaya çıkan ‘metoo’ hareketi ve ünlü isimlerin yaşadıkları fiziksel ve psikolojik şiddet ile tacizi anlatması, aynı süreçlerden geçen pek çok kişinin sessiz kalmamasını sağlıyor.
Dünyaca ünlü İngiliz şef ve bir zamanlar Masterchef jürisi Gordon Ramsay’nin 21 yaşındaki kızı Holly katıldı
Bir podcast programına katılan Holly Ramsay, 18 yaşındayken iki kez cinsel saldırıya uğradığını ilk kez anlattı.
Bu saldırıların ardından travma sonrası stres bozukluğuyla (PTSD) mücadele ettiğini belirten Ramsay, üç ay boyunca bir klinikte tedavi gördüğünü söyledi.