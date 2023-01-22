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MasterChef jürisinde şok ayrılık! Yeni sezonda kadroda yok Acun Ilıcalı yeni ismi seçti

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MasterChef jürisinde şok ayrılık! Yeni sezonda kadroda yok Acun Ilıcalı yeni ismi seçti

Türkiye'nin fenomen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye'den şok bir ayrılık haberi geldi. İddiaya göre ünlü şef kararını verdi, bavulunu topladı ve gitti. 

MasterChef jürisinde şok ayrılık! Yeni sezonda kadroda yok Acun Ilıcalı yeni ismi seçti

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna oturduğu MasterChef Türkiye, bu sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.

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MasterChef jürisinde şok ayrılık! Yeni sezonda kadroda yok Acun Ilıcalı yeni ismi seçti

Sevilen yarışma programı Masterchef, gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacak. 

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MasterChef jürisinde şok ayrılık! Yeni sezonda kadroda yok Acun Ilıcalı yeni ismi seçti

İddiaya göre yarışmanın yeni sezonunda jüride  değişikliğe gidilecek. Ünlü şefin bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü. İddiaya göre Acun Ilıcalı'nın teklif götüreceği yeni şef de belli oldu. 

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MasterChef jürisinde şok ayrılık! Yeni sezonda kadroda yok Acun Ilıcalı yeni ismi seçti

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü.

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