MasterChef jürisinde şok ayrılık! Yeni sezonda kadroda yok Acun Ilıcalı yeni ismi seçti

İddiaya göre yarışmanın yeni sezonunda jüride değişikliğe gidilecek. Ünlü şefin bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü. İddiaya göre Acun Ilıcalı'nın teklif götüreceği yeni şef de belli oldu.