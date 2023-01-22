MasterChef jürisinde şok ayrılık! Yeni sezonda kadroda yok Acun Ilıcalı yeni ismi seçti
Türkiye'nin fenomen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye'den şok bir ayrılık haberi geldi. İddiaya göre ünlü şef kararını verdi, bavulunu topladı ve gitti.
Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna oturduğu MasterChef Türkiye, bu sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı.
Sevilen yarışma programı Masterchef, gelecek sezon All-Star formatıyla yayınlanacak.
İddiaya göre yarışmanın yeni sezonunda jüride değişikliğe gidilecek. Ünlü şefin bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü. İddiaya göre Acun Ilıcalı'nın teklif götüreceği yeni şef de belli oldu.
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın bazı anlaşmazlıklar nedeniyle programa veda ettiği ileri sürüldü.