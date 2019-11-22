Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan olay yaratan paylaşım: Ne oldu Suna torpilliydi...

Evet manyağız biz: Ardından bir takipçisinin “Sırf bunu söylemek için iki iyi şefi sona bırakıp birini elediniz yani.” tepkisine ise, “Evet manyağız biz, en iyi yarışmacılarımızdan birini twitter’a yazmak için eliyoruz” ifadeleriyle yanıt verdi.