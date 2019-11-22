Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu'ndan olay yaratan paylaşım: Ne oldu Suna torpilliydi...
Masterchef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Suna Aydın'ın elenmesinin ardından jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan tepki çeken bir paylaşım geldi.
Reyting yarışında zirveyi geçen geçen gün daha da zorlayan Masterchef Türkiye yarışmasının geçtiğimiz gün yayınlanan eleme gecesi bölümünde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Yarışmadan hiç beklenmedik isim, Suna Aydın elendi.
Yarışmanın ilk günlerinden itibaren favori olarak gösterilen Suna Aydın'a, sosyal medyada 'torpilli' deniyordu. Jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, Instagram hesabından yayınladığı bir mesajda Suna'ya veda ederken, Twitter hesabından yayınladığı mesajda ise tepkileri üzerine çekmeyi başardı.
Ne oldu? Suna torpilliydi..: Sivrioğlu, Suna’nın elenmesinin ardından “Ne oldu Batuhan yanımda çalışıyordu, Suna torpilliydi, her şey organizeydi. Üstümüzden prim yapmaya çalışan köpekbalığının etrafında dolaşıp artıklarından beslenen parazitler misali kendini fenomen ilan edenler. İnsanların emeğine, başarısına laf atmak bu kadar kolay olmamalı." tweetini paylaştı.
Evet manyağız biz: Ardından bir takipçisinin “Sırf bunu söylemek için iki iyi şefi sona bırakıp birini elediniz yani.” tepkisine ise, “Evet manyağız biz, en iyi yarışmacılarımızdan birini twitter’a yazmak için eliyoruz” ifadeleriyle yanıt verdi.