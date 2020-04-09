Masterchef jürisi İtalyan şef Danilo Zanna'dan parmak ısırtacak tatlı tarifi!
Masterchef yarışması jüri üyesi İtalyan şef Danilo Zanna, evde kaldığı anları takipçileriyle paylaştı. Ülkesinde geçirdiği günlerden bir alıntı yaptıktan sonra bol vitaminli bir atıştırmalık tarifi verdi.
Sempatik hal hareketleriyle herkesin gönlünde taht kuran İtalyan şef Danilo Zanna, anne baba özlemini ve koronavirüs salgını geçince yapmak istediklerini anlattı. Paylaşımları arasında İtalya'daki günlerine ait bir fotoğraf göze çarptı.
Güne sporla başladıktan sonra baklava yemek istediğini esprili bir dille belirtirken oğlu Zeno Tibet ile İtalyanca dersleri gözlerden kaçmadı. Her defasında Türkiye'yi sevdiğini belirten şef, lezzetli bir ezogelin çorbası da yaptı.
15 Nisan 1982 doğumlu olan Danilo Zanna, aşçılığın getirdiği beceri sayesinde doğum günü pastasını kendi kendine yapacağını söyledikten sonra seçim konusundaki kararsızlığını anlattı. Zanna, takipçilerinden pasta türünü belirlemek için yardım istedi ve İtalya'nın meşhur pastalarından Saccer ile Babba seçeneklerini sundu.
Tatlı sevenler için Danilo Zanna'nın sosyal medyadaki lezzet dolu paylaşımları sayesinde evde kalmak keyifli hale geliyor. İtalyan şef Danilo yaptığı tatlı ile takipçilerinin vazgeçemeyeceği bir tarif sundu.