Masterchef jürisi böylesini yaşamadı! Yarışmacı Neco Usta kadın çıktı

TV yemek yarışması "Master Chef Türkiye" yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Birbirinden farklı yarışmacıların bir üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele ettiği programa önceki gün katılan Necmiye hanım nam-ı diğer Neco Usta damga vurdu. Sektörde var olmak, çocuklarını geçindirmek için erkek kılığı ile bu mesleğe girdiğini söyleyen Neco Usta, bir üst tura çıkarak, jüri üyelerinden tam not aldı. İşte Neco ustanın yürek burkan hikayesi...