Masterchef Hamza Mercimek'le ilgili ifşa videosu! Murat Özdemir'in kankası çıktı

TV8 kanalının açık ara en çok izlenen ve rakiplerini alt üst eden yemek ve lezzet yarışması Masterchef 2021 tüm hızıyla, heyecanıyla devam ediyor. Deneyimli şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışma hakkında ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Bu kez başrolde yarışmacılardan Hamza Mercimek bulunuyor.