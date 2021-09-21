Masterchef Hamza Mercimek'le ilgili ifşa videosu! Murat Özdemir'in kankası çıktı
Masterchef Türkiye yarışmacılarından Hamza Mercimek'le ilgili bir ifşa dillerde. Geçtiğimiz günlerde yarışmacılardan biri olan Hamza Mercimek'in bir kadınla olan telefon görüşmesi ortaya çıkmış ve akılları karıştırmıştı. Şimdi ise Hamza Mercimek'in başını yakacak bir videosu ifşa oldu.
TV8 kanalının açık ara en çok izlenen ve rakiplerini alt üst eden yemek ve lezzet yarışması Masterchef 2021 tüm hızıyla, heyecanıyla devam ediyor. Deneyimli şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışma hakkında ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Bu kez başrolde yarışmacılardan Hamza Mercimek bulunuyor.
Kırmızı ve mavi takıma ayrılan 16 yarışmacının eleme potasına girmememek için kıyasıya yarıştığı Masterchef'te ortaya atılan bir iddia yine seyircinin kafasını karıştırdı.
Geçtiğimiz bölümlerde yapılan ve fırından çıkan baklavanın aynı olmaması acaba Masterchef kurgu mu sorularını akıllara getirmişti. Masterchef'te yaşanan son olay ise yeniden bu iddiaları gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde iddialı olduğunu her bölüm belirten Hamza Mercimek'in 20 yaşında olan bir kadınla telefon görüşmesi ortaya çıkmıştı.
Şimdi ise sivri dili ile bilinen Hamza Mercimek'in, papağanına işkence yaparak öldüren eski yarışmacı Murat Özdemir ile önceden arkadaş olduğu ortaya çıktı. Hatta Hamza'nın Murat Özdemir'in menajerliğini yaptığı bile söyleniyor.